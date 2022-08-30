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МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран до 5% в Натанзе

МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран до 5% в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило отчет, в котором сообщается, что Иран начал обогащение урана до 5% при помощи продвинутых центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"28 августа 2022 года агентство на объекте по обогащению топлива подтвердило, что Иран подает гексафторид урана, обогащенный до 2% [по изотопу] урана-235, в каскад [центрифуг] IR-6 для производства гексафторида урана, обогащенного до 5% [по изотопу] урана-235", - цитирует агентство Reuters отчет МАГАТЭ.

Разрешенный в соответствии с иранской ядерной сделкой 2015 года уровень обогащения урана в Иране не должен превышать 3,67%.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году бывший в тот момент президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

 


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