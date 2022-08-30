Министры обороны ЕС обсудят в Праге увеличение помощи Украине

Увеличение помощи Евросоюза Украине будет обсуждаться во вторник в Праге на неформальной встрече министров обороны стран сообщества. Как передает Арменпресс, об этом сообщила журналистам перед началом встречи глава военного ведомства Чехии Яна Чернохова.

"Основной темой нашей встречи будет [противодействие действиям РФ], - отметила она. - Мы обсудим, как поддерживать Украину путем еще большей военной помощи и обучения ее солдат".

В неформальной встрече министров обороны примет участие глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, представители НАТО и ООН. Министр обороны Украины выступит по видеосвязи, сказала Чернохова.