По данным МККК, после 44-дневной войны 303 человека из Армении все еще считаются без вести пропавшими
Согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений. Как сообщает «Арменпресс», по случаю этого дня Омбудсмен Армении Кристине Григорян направила сообщение, в котором, в частности, говорится:
«Насильственные исчезновения людей - это повторяющиеся и постоянные нарушения прав человека. Они начинаются с разрешения или с согласия государственных представителей и должностных лиц, после чего следует отрицание или сокрытие местонахождения пропавшего лица.
Насильственные исчезновения тяжело сказываются как на жертвах, которые часто подвергаются пыткам и живут в постоянном страхе за свою жизнь, так и на их семьях, которые не знают о судьбе своих близких и живут в постоянном ожидании их возвращения.
К сожалению, непрекращающиеся конфликты в современном мире создали благоприятную среду для преступления насильственных исчезновений, и мы, к сожалению, на собственном примере знаем и продолжаем испытывать боль и непрекращающуюся борьбу жертв и родных жертв этого преступления во время и после 44-дневной войны.
По данным Международного комитета Красного Креста, представленным в августе 2022 г., после 44-дневной войны 303 человека из Армении до сих пор считаются без вести пропавшими.
Продолжающаяся практика непредоставления информации о пленных и без вести пропавших, или искажения такой информации властями Азербайджана является не чем иным, как использованием вопросов прав человека в политических целях, запрещенным международным гуманитарным правом.
К сожалению, международные механизмы реагирования на случаи насильственных исчезновений в настоящее время демонстрируют свою недостаточную эффективность, что является единственной причиной для активной работы в этом направлении со всеми действующими лицами.
Наряду с этим следует отметить, что для реализации норм, предусмотренных международным правом, государства должны закрепить эти нормы в своем внутреннем законодательстве и принять все необходимые меры для их реализации. Поэтому в связи с этим Аппарат Омбудсмена готов работать с Правительством Республики Армения в направлении совершенствования внутреннего законодательства и институциональной базы для обеспечения прав без вести пропавших и их родных.Приняв все меры в рамках полномочий Омбудсмена по розыску без вести пропавших и оказанию им содействия, я решительно осуждаю все случаи насильственных исчезновений и призываю объединить усилия и принять необходимые меры для поиска насильственно исчезнувших лиц и эффективного обеспечения и прав и прав их семей».
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