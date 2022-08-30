Politico: ЕС исчерпал почти все возможности для принятия новых санкций против России

Европейский союз исчерпал практически все возможности для принятия санкций против Москвы, ввести новые ограничения без ущерба для самого объединения будет трудно. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

"Почти все возможности были использованы, и теперь действительно сложно найти эффективные меры, которые не ударят по нам же", - сказал он, отметив, что это вовсе не означает, что сторонники жесткого курса из Восточной Европы утрачивают свое влияние. Дипломат добавил, что Евросоюз уже ввел те санкции, которые было проще всего принять.

При этом другой дипломат, представляющий одну из стран Западной Европы, заявил газете, что ЕС готов дальше работать над ограничениями. "Мы ясно показали, что едины и решительно настроены в этом вопросе. Продолжаем работать, чтобы устранить существующие лазейки и обеспечить полное исполнение принятых санкций. Мы уже ввели значительное количество санкций. Это ни в коем случае нельзя подрывать", - сказал собеседник газеты.