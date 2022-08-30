Армения высоко оценивает тот факт, что послы стран-сопредседателей Минской группы не посетили Шуши

Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.

В ответ на вопрос «Арменпресс» об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

Вопрос: Недавно в Шуши состоялась конференция с участием аккредитованных в Азербайджане дипломатов зарубежных стран и представителей международных организаций. Каков Ваш комментарий по этому поводу.

Ответ: Подтверждаем нашу позицию относительно неприемлемости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Убеждены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в программы международного сотрудничества и содействия.

В то же время мы высоко ценим позицию тех стран, которые, имея глубокое представление о конфликте, отказались от участия в подобной односторонней акции.

На конференции, состоявшейся 27 августа в Шуши, в которой приняли участие члены дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что послы Франции и США в Азербайджане проигнорировали приглашение азербайджанского правительства посетить Шуши. Помощник президента Азербайджана охарактеризовал этот шаг Франции и США как «неуважительное отношение к территориальной целостности Азербайджана», добавив, что, по мнению американской и французской сторон, конфликт еще не исчерпан.