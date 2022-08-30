Российские миротворцы уже дислоцированы на соответствующем участке нового маршрута: пресс-секретарь МТУИ Арцаха

Российские миротворцы уже дислоцированы на 4,7-километровом участке новой трассы Степанакерт-Горис. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Виктория Петросян. «Участок новой трассы, который временно соединит Арцах с Арменией, полностью заасфальтирован. Он будет в той же логике, что и дорога Степанакерт-Горис-Бердзор. Новый маршрут будет действовать до завершения строительства основного участка коридора, соединяющего Арцах с Арменией. В настоящее время там уже дислоцированы российские миротворцы, которые ведут наблюдение», - сообщила Виктория Петросян.

По ее заверению, дорога будет обслуживаться соответствующими специалистами в течение всего года и, вне зависимости от погодных условий, проблем с движением транспорта не будет.

29 августа МВД Арцаха сообщило, что с 20:00 30 августа связь с Республикой Армения будет по новому маршруту по территории сел Ин Шен - Мец Шен Бердадзорского подрайона. Сообщению МВД было сделано после заседания Совета безопасности Республики Арцах, на котором было отмечено, что согласно пункту 6 заявления от 9 ноября 2020 г., подписанного руководителями Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, новый маршрут сохранит коридорную логику. Завершены работы по асфальтированию дороги протяженностью в 4,7 км, которая временно будет соединять с автомагистралью Горис-Степанакерт. В результате обсуждения Совет Безопасности принял решение с 20:00 30 августа осуществлять сообщение с Республикой Армения по новому маршруту, пролегающему по территории Бердадзорского подрайона Шушинского района.