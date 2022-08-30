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Фильм «Зулали» будет показан на международном кинофестивале в программе «Мировое кино»

Фильм «Зулали» будет показан на международном кинофестивале в программе «Мировое кино»

Полнометражный художественный фильм режиссера Айка Ордяна «Зулали» будет показан на Ташкентском международном кинофестивале в программе «Мировое кино». Он пройдет с 13 по 18 сентября. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Фильм, состоящий из трех частей, раскрывает великую семейную трагедию со всеми ее и веселыми и грустными семейными эпизодами, в которых особое место занимают атмосфера, жизнь и природа деревни.

Фильм снят при частичном государственном финансовом содействии от ГНКО «Национальный киноцентр Армении», действующей под ведомством Министерства ОНКС РА.
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