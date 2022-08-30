Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август 2022

Депутаты Парламента Армении выедут в Турцию

Депутаты Парламента Армении выедут в Турцию

Депутаты Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян и Армен Геворгян выедут в турецкий город Измир, чтобы принять участие в работе заседания Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как передает «Арменпресс», председатель НС РА Ален Симонян подписал распоряжение о командировании депутатов в Турецкую Республику.

Заседание Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию состоится с 21 по 24 сентября.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]