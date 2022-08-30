Депутаты Парламента Армении выедут в Турцию

Депутаты Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян и Армен Геворгян выедут в турецкий город Измир, чтобы принять участие в работе заседания Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Как передает «Арменпресс», председатель НС РА Ален Симонян подписал распоряжение о командировании депутатов в Турецкую Республику.

Заседание Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию состоится с 21 по 24 сентября.