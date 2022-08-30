Депутаты Парламента Армении выедут в Турцию
10:22, 30 Август 2022
Депутаты Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян и Армен Геворгян выедут в турецкий город Измир, чтобы принять участие в работе заседания Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.
Как передает «Арменпресс», председатель НС РА Ален Симонян подписал распоряжение о командировании депутатов в Турецкую Республику.Заседание Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию состоится с 21 по 24 сентября.
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