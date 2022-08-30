СМИ: в посольстве США в Ираке сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в ночь на вторник в посольстве США, расположенном в центре Багдада. Как передает Арменпресс, об этом сообщил иракский новостной портал SHAFAQ News.

По его данным, в "зеленой зоне" иракской столицы, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств, слышны звуки взрывов. Между тем телеканал Al Arabiya сообщил, что по "зеленой зоне" были выпущены ракеты.

Как уточнил источник портала в силовых структурах арабской республики, "зеленая зона" иракской столицы подверглась удару ракет, выпущенных из РСЗО. Обстрел привел к срабатыванию сирены воздушной тревоги в американском диппредставительстве.

Дополнительные подробности не приводятся. Информация о жертвах или раненых в результате обстрела не поступала.

В понедельник сотни сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, объявившего о своем уходе из политики, заняли "зеленую зону" Багдада, окружили Дворец республики и вошли в здание. Несмотря на введенный по всей стране комендантский час, в столице и нескольких регионах Ирака продолжаются столкновения. По последним данным, в ходе вооруженных стычек в центре столицы погибли не менее 20 человек, свыше 300 получили ранения.