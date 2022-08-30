Европейские индексы - 29-08-22

МОСКВА, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.61% и составил 12892.99 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.83% и составил 6222.28 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7427.31 пункта, а российский RTSI вырос на 1.26% и составил 1197.99 пункта.