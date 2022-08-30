Цены на цветные металлы - 29-08-22

ЛОНДОН, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 29 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2493.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 8160.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1985.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 21633.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 24750.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3565.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 33686.59 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.