Чего ожидать от встречи Пашинян-Алиев-Мишель: комментарии политологов

31 августа в Брюсселе должна состояться трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Политолог, доктор политических наук, профессор Гарик Керъян в беседе с «Арменпресс» отметил, что некоторые политологи считают, что Запад пытается заменить Минский формат на Брюссельский, а фактически не действующее Минское сопредседательство - на новый формат Брюссель-Баку-Ереван.

«После первых двух трехсторонних встреч были заявления о том, что стороны находятся на пути к договоренности, но на самом деле о тех встречах в основном сохранялась завеса тайны. Мне кажется, что и на этой третьей встрече будут лишь декларативные заявления. Вряд ли будут сообщения, о чем была встреча и о чем договоренности», - сказал он, подчеркнув, что основные рычаги управления региональными процессами находятся в руках России, и именно Россия сегодня может сесть за стол переговоров и имеет определенные форматы сотрудничества с Турцией.

«Азербайджанская дипломатия достаточно хитра и вполне реалистична. Они всегда успешно играют на обеих струнах и умеют пожинать плоды. Армения также должна суметь поддерживать сбалансированные двусторонние отношения. Но самое большое внимание следует уделить сотрудничеству с Россией, потому что без этого сотрудничества в регионе ничего не получится», - сказал он.

Касаясь заявлений Азербайджана о создании комиссии, работающей над текстом мирного договора, Керъян сказал, что могут быть какая-то комиссия, какой-то проект договора, но такие комиссии обычно начинают работать, когда государства бывают не в состоянии принять определенные меры, сделать шаги для решения проблем.

«Мы знаем желание Азербайджана - восстановить территориальную целостность так, чтобы не было образования Нагорного Карабаха, не было вооруженных сил», - отметил политолог, добавив, что после встречи, возможно, будет возвращение пленных, содержащихся в Азербайджане, в обмен на большие уступки, которые приведет к серьезным внутриполитическим процессам.

По словам политолога Бениамина Погосяна, на трехсторонней встрече Азербайджан продолжит выдвигать свои требования. «Первое - расформирование Армии обороны, второе - уточнение хотя бы сроков получения коридора на условиях, предусмотренных Азербайджаном, а азербайджанские условия - проезд без паспортного и пограничного контроля. Судя по всему, если армянская сторона и дальше будет отвергать эти требования, и будет настаивать на том, чтобы при проезде из Азербайджана в Нахиджеван по территории Сюника проводился бы и паспортный, и таможенный контроль, то Алиев начнет угрожать, что в таком случае он установит азербайджанские контрольно-пропускные пункты на новой дороге Армения - Арцах», - сказал Бениамин Погосян.

Он отметил, что Азербайджан продолжает линию решения проблем путем военной эскалации, приведя в пример ситуацию с Бердзором, Агавно и Сусом.

«Думаю, азербайджанская сторона на этой трехсторонней встрече выдвинет какие-то требования, мы постараемся им противостоять, и в результате будет какое-то заявление, которое, возможно, будет касаться того, что стороны согласились активизировать подготовительные работы к мирному договору. Стороны еще раз подтвердят свои прежние договоренности, в том числе и касающиеся коммуникаций», - подчеркнул политолог.