Арам Акопян на «Dubai Open» одержал третью подряд победу
09:32, 30 Август 2022
Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на турнире «Dubai Open».
Как сообщает «Арменпресс», Арам Акопян на 22-м международном турнире «Dubai Open» одержал третью подряд победу.
Другой представитель Армении, Самвел Тер-Саакян, вновь завершил партию вничью. Владимир Акопян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, играющей под флагом США, также входит в число лидеров.22-й шахматный турнир «Dubai Open» проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | AMP Версия