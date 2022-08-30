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Арам Акопян на «Dubai Open» одержал третью подряд победу

Арам Акопян на «Dubai Open» одержал третью подряд победу

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на турнире «Dubai Open».

Как сообщает «Арменпресс», Арам Акопян на 22-м международном турнире «Dubai Open» одержал третью подряд победу.

Другой представитель Армении, Самвел Тер-Саакян, вновь завершил партию вничью. Владимир Акопян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, играющей под флагом США, также входит в число лидеров.

22-й шахматный турнир «Dubai Open» проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.
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