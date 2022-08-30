Арам Акопян на «Dubai Open» одержал третью подряд победу

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на турнире «Dubai Open».

Как сообщает «Арменпресс», Арам Акопян на 22-м международном турнире «Dubai Open» одержал третью подряд победу.

Другой представитель Армении, Самвел Тер-Саакян, вновь завершил партию вничью. Владимир Акопян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, играющей под флагом США, также входит в число лидеров.

22-й шахматный турнир «Dubai Open» проводится в швейцарском формате. В турнире принимает участие 171 шахматист из разных стран мира. Он завершится 4 сентября.