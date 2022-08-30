Турция процесс нормализации отношений с Арменией связывает с армяно- азербайджанскими отношениями: Арсен Торосян

Депутат от фракции Национального собрания «Гражданский договор» Арсен Торосян считает, что вопрос нормализации армяно-турецких отношений следует рассматривать с умеренным оптимизмом. Отвечая на вопрос «Арменпресс», как он оценивает нынешнее состояние процесса урегулирования армяно-турецких отношений, видит ли он какие-либо подвижки, Арсен Торосян ответил, что не стоит питать к этому процессу больших, заоблачных ожиданий, учитывая и опыт урегулирования армяно-турецких отношений, который был на протяжении десятков лет, но фактически ничего не получилось.

«Недавние заявления на высоком уровне из Турции свидетельствуют о том, что Турция армяно-турецкие отношения напрямую связывает с армяно-азербайджанскими отношениями. Они, правда, отмечают - без предусловий и т. д. Но это слово «предусловие», думаю, очень искусственным образом вошло в нашу политическую повестку или в нашу речь, это слово не очень уместно. Турция и Азербайджан, будучи двумя органически связанными государствами, продвигают свои планы совместно. Поскольку Азербайджан может попросить, заставить или сделать так, чтобы Турция учитывала его интересы, то получается, что эти два процесса (армяно-турецкий и армяно-азербайджанский - ред.) являются результатом политики Азербайджана, будут ли они развиваться вместе или не будут развиваться», - подчеркнул Торосян.

По словам депутата, об этом свидетельствует тот факт, что при достижении договоренностей между Арменией и Турцией (например, стороны договорились предоставить возможность пересечения границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию), процессы происходят очень медленно или вообще не происходят. Депутат заключает, что даже договоренности откладываются до тех пор, пока не произойдет предусмотренный Турцией процесс в армяно-азербайджанских отношениях.

Депутат обратился и к заявлению оппонентов, что открытие армяно-турецкой границы выгоднее Турции, чем Армении, и поэтому Армения должна быть против открытия границы.

«Это не так, открытие армяно-турецкой границы нам нужно больше, если бы было наоборот, то Турция давно бы открыла границу», - подчеркнул Торосян, добавив, что у Турции много путей сообщения, и если граница с Арменией останется закрытой, то эта страна ничего не почувствует ни в экономическом, ни в политическом плане.

По словам депутата, Армения больше нуждается в открытии границы с Турцией, учитывая сложную геополитическую ситуацию, когда любая дополнительная дорога необходима для решения насущных проблем государства.

«Сейчас прогнозируют, что в мире будет продовольственный кризис, и мы видим, что продовольственный кризис есть. Другими словами, нам нужно, чтобы армяно-турецкая граница была открыта, а отношения урегулированы», - заключил Торосян.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Согласно сообщению МИД, стороны договорились предоставить возможность пересечения сухопутной границы Армении и Турции в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении.

Кроме того, обсуждались и другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полной нормализации отношений между двумя странами. И наконец, стороны еще раз подчеркнули свое согласие на продолжение процесса нормализации отношений без предварительных условий.

Карен Хачатрян

Фото: Айка Манукяна