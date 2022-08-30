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В 9-ом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин победу отпраздновали две шахматистки Армении

В 9-ом туре чемпионата Европы по шахматам среди женщин победу отпраздновали две шахматистки Армении

Завешается индивидуальное первенство Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись партии 9-го тура индивидуального чемпионата Европы среди женщин, проходящего в столице Чехии Праге.

Мария Геворкян, которая была в числе лидеров, потерпела поражение, между собой соревновались две представительницы Армении: Лилит Мкртчян и Элина Даниелян, игра завершилась вничью. Анна Саркисян и Мариам Мкртчян отпраздновали победу, Сусанна Габоян уступила.

За два тура до окончания турнира Элина Даниелян, Мария Геворгян, Лилит Мкртчян имеют по 6,5 очков и отстают от лидера на одно очко.
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