Ассамблея цитирует статьюChristian Post,призывающуюосвободить армянскихвоеннопленных, помочь Арцаху

Ассамблея заявила, что также призвала Соединенные Штаты оказать существенную помощь для восстановления послевоенного Арцаха, в том числе гуманитарную помощь перемещенным армянам, что по-прежнему соответствует 2 миллионам долларов, предложенным на разминирование в законопроекте об ассигнованиях на 2023 финансовый год.

«В статье в The Christian Post под названием «Когда христиане встанут на защиту армян?» журналист Узай Булут предупреждает об «очередном геноциде армян турками-мусульманами и азербайджанцами». Он обращает внимание на недавнее «Предупреждение красного знамени», опубликованное Институтом предотвращения геноцида им. Лемкина в отношении правительств Азербайджана и Турции и их планов возможного нового геноцида против армянского населения.

Булут подчеркивает отсутствие или недостаточное освещение зверств против армянского народа, в том числе пыток и жестокого обращения с армянскими военнопленными, в частности, недавно опубликованного видео, которое побудило Институт Лемкина объявить предупреждение против Азербайджана. На видео «азербайджанский солдат привязывает армянский череп, извлеченный из близлежащего армянского кладбища, к кузову военного грузовика, в то время как солдаты радуются этому гнусному акту", - говорится в сообщении Ассамблеидобавляя, что хотя Конгресс и Государственный департамент США призвали Азербайджан освободить всех военнопленных, в том числе в заявлении от 27 мая 2021 года, где официальный представитель Нед Прайс заявил, что «США обеспокоены международными отношениями между Арменией и Азербайджаном, последними событиями на границе, включая задержание азербайджанскими войсками нескольких армянских солдат...» и что «Азербайджан в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву должен проявлять гуманное отношение ко всем задержанным», - эти призывы остаются в силе без ответа.

«Хотя прошло почти два года,взятое обязательство по освобождению армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц продолжает игнорироваться Азербайджаном и режимом Алиева, американцы армянского происхождения должны продолжать отстаивать и бороться за свое освобождение, обращаясь к администрации Байдена и избранным ими должностным лицам", -говорит Мариам Халоян, директор по связям с Конгрессом Ассамблеи. «Выполнение Резолюции 907 Закона о поддержке свободы чрезвычайно важно, и также важно оказать давление на Конгресс, чтобы заставить Азербайджан выполнить требования Трехстороннего соглашения о прекращении огня вместо того, чтобы позволить режиму Алиева увеличивать число нарушений прав человека".