Сотрудничество по снижению биологическойугрозыне имеет ничего общего с биологическим оружием. СБ

Совет Безопасности РА распространил заявление об участии в партнерстве, направленном на снижение опасностей, угрожающих безопасности всемирного здравоохранения.

Как передает Арменпресс, в распространенном Советом Безопасности РА сообщении говорится, что пандемия коронавируса (COVID-19) подчеркнула важность мощного национального потенциала для контроля, диагностики и реагирования на инфекционные заболевания.

Международное сотрудничество и поддержка играют важную роль в развитии этих возможностей. Наши правительства открыто и прозрачно сотрудничают в рамках Программы снижения биологической угрозы, являющейся частью программы Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США.

Эти партнерства преследуют исключительно мирные цели и не имеют ничего общего с биологическим оружием. Эти партнерства защищают здоровье людей и животных в наших странах, в том числе путем предотвращения, выявления и контроля вспышек инфекционных заболеваний, а также повышения биобезопасности и биозащиты местных лабораторий.

Как партнеры в этом проекте, каждый из нас непосредственно осознает важность общей цели сотрудничества для укрепления глобальной безопасности в области здравоохранения и снижения воздействия инфекционных заболеваний на наши общества.

Наши правительства решительно поддерживают общий подход, заключающийся в том, что такому сотрудничеству следует не препятствовать, а поощрять и укреплятьего. В соответствии со статьей 10 мы призываем все государства-участники Конвенции по биологическому оружию работать вместе в поддержку этой цели, в том числе на предстоящей конференции - Review Conference», — говорится в заявлении.