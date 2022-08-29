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С 30 августа связь с РА будет осуществляться по территории сел Хин Шен-Мец Шен Бердадзорского подрайона. МВД Арцаха

С 30 августа связь с РА будет осуществляться по территории сел Хин Шен-Мец Шен Бердадзорского подрайона. МВД Арцаха

Министерство внутренних дел Арцаха сообщает, что с 30 августа в 20:00 связь с Республикой Армения будет осуществлена по новому маршруту— через территорию сел Хин Шен-Мец Шен Бердадзорского подрайона.

 «До этого  въезд-выезд из Республики Арцах в Республику Армения будет осуществляться через Бердзорский коридор. Безопасность граждан здесь обеспечивают российские миротворцы», - как передает Арменпресс, указано в сообщении.


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