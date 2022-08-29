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Миссия МАГАТЭ оценит ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ оценит ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС

По прибытии на Запорожскую АЭС миссия Международного агентства по атомной энергии намерена оценить физический ущерб объектам, определить работоспособность основных и резервных систем защиты и безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом говорится в заявлении организации.

«В то же время миссия примет срочные меры безопасности для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях», — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии на его сайте.


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