Миссия МАГАТЭ оценит ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС

По прибытии на Запорожскую АЭС миссия Международного агентства по атомной энергии намерена оценить физический ущерб объектам, определить работоспособность основных и резервных систем защиты и безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом говорится в заявлении организации.

«В то же время миссия примет срочные меры безопасности для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях», — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии на его сайте.