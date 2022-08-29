Миссия МАГАТЭ оценит ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС
19:21, 29 Август 2022
По прибытии на Запорожскую АЭС миссия Международного агентства по атомной энергии намерена оценить физический ущерб объектам, определить работоспособность основных и резервных систем защиты и безопасности.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом говорится в заявлении организации.
«В то же время миссия примет срочные меры безопасности для проверки того, что ядерный материал используется только в мирных целях», — говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии на его сайте.
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