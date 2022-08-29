Спасатели потушили огонь на крыше одного из ресторанов Гюмри

В Ширакский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 29 августа в 15:25-го постучил звонок о том, что на крыше ресторанного комплекса "Наири" города Гюмри вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета областного пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Пожар был локализован в 15:43 часов, погашен в -16:13.