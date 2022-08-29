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Посол Ирана в Азербайджане заявил о возможной следующей встрече в формате "3+3"

Посол Ирана в Азербайджане заявил о возможной следующей встрече в формате "3+3"

Следующая  встреча в   формате "3+3" (Россия, Турция, Иран - Азербайджан, Армения, Грузия) может пройти до конца года в Иране.  

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

"Эта инициатива была очень успешной. Мы ожидаем, что следующая встреча состоится до конца года, уже в Иране", - сказал Мусави

Первая встреча в формате «3+3» состоялась 10 декабря 2021 года в Москве. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел. Грузия в нем не участвовала.

 


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