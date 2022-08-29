Минобороны РФ сообщает, что азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях «Восток-2022», проводимых в России, в статусе наблюдателей.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Учения пройдут с 1 по 7 сентября на 7 полигонах Восточного военного округа России

Согласно сообщению, в учениях, в которых примут участие Китай, Индия, Казахстан, Беларусь, Алжир и другие государства, примут участие более 50 тысяч военнослужащих.