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Азербайджан примет участие в учениях "Восток-2022" в статусе наблюдателя. МИНОБОРОНЫ РФ

Азербайджан примет участие в учениях "Восток-2022" в статусе наблюдателя. МИНОБОРОНЫ РФ

Минобороны РФ сообщает, что азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях «Восток-2022», проводимых в России, в статусе наблюдателей.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Учения пройдут с 1 по 7 сентября на  7 полигонах Восточного военного округа России

Согласно сообщению, в учениях, в которых примут участие Китай, Индия, Казахстан, Беларусь, Алжир и другие государства, примут участие более 50 тысяч военнослужащих.


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