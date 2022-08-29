В России начнут создавать для мигрантов адаптационные центры

Президент РФ Владимир Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов в пилотном режиме, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․

Руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в понедельник в ходе встречи с президентом рассказал ему, что в России нет инфраструктуры для создания таких центров.

"Если Вы позволите, то мы бы с коллегами начали эту работу, может быть, на нескольких пилотных регионах", - сказал Баринов.

По его словам, в таких центрах люди смогут узнать о традициях, обычаях, культуре России, получить правовую и психологическую поддержку.

"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", - ответил президент.