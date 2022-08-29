Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-08-22

ЕРЕВАН, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 29 августа, курс доллара США вырос на 0.30 драмa и составил 405.12 драм. Курс евро сократился на 0.68 драмa и составил 404.63 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.72 драм. Курс британского фунта сократился на 5.03 драмa и составил 473.91 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 13.05 драмa и составила 22809.87 драм. Цена серебра сократилась на 1.25 драмa и составила 250.27 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.