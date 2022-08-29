Азиатские индексы - 29-08-22
ТОКИО, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.66% и составил 27878.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.79% и составил 1944.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3240.73 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 20023.22 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 17:36 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-08-22
- 17:34 Азиатские индексы - 29-08-22
- 17:04 Раиси заявил, что не будет встречаться с Байденом на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре
- 16:33 Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- 16:24 Делегация молодежи Армении участвовала в первом молодежном форуме СНГ и ЕАЭС, проведённом в Кыргызстане
- 16:06 СМИ: в Эстонии начались учения ВВС стран НАТО
- 16:03 У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН
- 15:32 Страны ЕАЭС обсуждают создание Евразийского агентства стратегических инициатив
- 15:14 Сообщение с Арменией с 30 августа будет по территории Бердадзорского подрайона Шушинского района: СБ Республики Арцах
- 14:53 Дзюдоист Армении Гор Карапетян - победитель чемпионата мира среди юниоров
- 14:52 Эстония представила ЕК предложения для восьмого пакета санкций
- 14:22 Температура воздуха в Армении в ближайшие дни достигнет +38 + 40 градусов
- 14:16 Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой
- 13:56 Владимир Путин проведет телефонный разговор с Николом Пашиняном
- 13:47 СМИ: Япония планирует провести встречу глав МИД G7 в Каруидзаве
- 13:43 Генсек ООН заявил, что ядерное оружие должно уйти в историю
- 13:39 Переговоры с Турцией о вступлении Швеции в НАТО приостановились когда депутаты Левой партии Швеции подняли флаг РПК
- 13:13 Талибы потребовали от Пакистана закрыть воздушное пространство для американских беспилотников
- 12:37 Делегацию, возглавляемую заместителем министра ОНКС РА, принял министр культуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов
- 12:32 РФ намерена и в дальнейшем помогать Еревану в укреплении обороноспособности и пограничной безопасности: МИД РФ
- 12:24 Франция поздравила Филипа Рикера с назначением на пост сопредседателя США Минской группы ОБСЕ
- 12:18 Генсек НАТО считает необходимым наращивать присутствие блока в Арктике
- 12:02 В Армении за прошедшую неделю подтверждено 2 124 случая заболевания Covid-19
- 11:40 Образование - это ключ, открывающий еще закрытые двери: министр образования Армении
- 11:00 Форум Европейской ассоциации образовательных исследований в этом году прошел в Армении
13:01, 26.08.2022
3428 просмотров Известно, до каких пор будет открыт участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, связывающий Арцах с Арменией
14:42, 27.08.2022
2374 просмотров Аппарат премьер-министра отреагировал на заявление Хикмета Гаджиева
09:32, 22.08.2022
1958 просмотров Армения и ЕС имеют возможности сотрудничества во всех сферах: эксклюзивное интервью посла Андреа Викторина
12:06, 23.08.2022
1866 просмотров В Армении впервые в онлайн формате пройдут Дни российского кино
13:05, 24.08.2022
1661 просмотров Представители Арцаха и Азербайджана обсудили вопросы выгодного для обеих сторон использования водохранилища Сарсанга