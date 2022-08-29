Азиатские индексы - 29-08-22

ТОКИО, 29 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.66% и составил 27878.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.79% и составил 1944.10 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3240.73 пункта, а HANG SENG снизился на 0.73% и составил 20023.22 пункта.