Первый канал скоро объявит имя представителя Армении на Junior Eurovision 2022

Общественное телевидение в эти дни проводит слушания с целью избрания нашего представителя на предстоящий в Ереване конкурс песни «Детское Евровидение-2022.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Общественной телекомпании в Facebook, на объявленный ранее конкурс было получено более 100 заявок из Армении и других стран. Для второго тура конкурса Общественное телевидение и профессиональное жюри выделили 30 лучших, прослушали их живые выступления и провели интервью.

В составе жюри — руководитель армянской делегации наJunior Eurovision 2022Давид Церунян, музыкальный продюсер Первого канала Анушик Тер-Гукасян, представитель Армении наJunior Eurovision 2021Далита, представитель Армении на Eurovision 2022Роза Лин и автор песен Лилит Навасардян.

Первый канал скоро объявит имя армянского делегата на Junior Eurovision 2022.