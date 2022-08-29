Утвержден график проведения добровольной аттестации учителей на 2022 г.
Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА утвержден график добровольной аттестации учителей на 2022 год
Как сообщили Арменпресс из Министерства ОНКС,
аттестация учителей по предметам «Армянский язык», «Езидский язык» и «Ассирийский» состоится 17 сентября;
«История», «История Армянской церкви» и «Обществоведение» - 18 сентября;
«Математика» и «Информатика» - 24 сентября;
«Физика», «Химия», «Биология» и «География» - 25 сентября;
«Русский язык», «Английский язык», «Французский язык» и «Немецкийязык» -1 октября;
«История» (нетестовая версия), «Изобразительное искусство», «Технология», аттестация по «Пение, музыка», «НВП» и «Физическая культура» - 2 октября.
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