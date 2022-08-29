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Утвержден график проведения добровольной аттестации учителей на 2022 г.

Утвержден график проведения добровольной аттестации учителей на 2022 г.

Приказом министра образования, науки, культуры и спорта РА утвержден график добровольной аттестации учителей на 2022 год

Как сообщили  Арменпресс из Министерства ОНКС,  

аттестация учителей по предметам  «Армянский язык», «Езидский язык»  и «Ассирийский» состоится 17 сентября; 

 «История», «История Армянской церкви» и «Обществоведение»  - 18 сентября; 

 «Математика» и «Информатика» - 24 сентября;

 «Физика», «Химия», «Биология» и «География» - 25 сентября;   

«Русский язык», «Английский язык», «Французский язык» и «Немецкийязык» -1 октября;

«История» (нетестовая версия), «Изобразительное искусство», «Технология», аттестация по «Пение, музыка», «НВП» и «Физическая культура» - 2 октября.


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