Раиси заявил, что не будет встречаться с Байденом на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что не будет встречаться с лидером США Джо Байденом в ходе своего визита на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк в сентябре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я на прошлых заседаниях уже давал ответ, что нет. И скажу нет еще раз, - сказал он в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможной встрече. - Нет никакого смысла в нашей встрече - ни для нашего народа, ни для наших национальных интересов".

2 августа представитель иранского правительства Али Бахадари Джахроми сообщил, что президент Ирана отправится в Нью-Йорк в сентябре для участия в Генассамблее ООН, которая пройдет 20-26 сентября. В прошлом году Раиси заявил, что не приедет в Нью-Йорк из-за ситуации с коронавирусом и выступил на мероприятии по видеосвязи. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.