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Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА.

Главы государств поздравили друг друга по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией. Стороны выразили уверенность, что  взаимовыгодные отношения между Арменией и Россией и впредь будут эффективно развиваться и укрепляться в различных сферах.

Никол Пашинян и Владимир Путин обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-российской повестки.

Обсуждалась и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. В частности, была подчеркнута важность последовательной реализации соглашений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
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