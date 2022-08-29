Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА.

Главы государств поздравили друг друга по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией. Стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные отношения между Арменией и Россией и впредь будут эффективно развиваться и укрепляться в различных сферах.

Никол Пашинян и Владимир Путин обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-российской повестки.

Обсуждалась и ситуация вокруг Нагорного Карабаха. В частности, была подчеркнута важность последовательной реализации соглашений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.