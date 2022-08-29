Делегация молодежи Армении участвовала в первом молодежном форуме СНГ и ЕАЭС, проведённом в Кыргызстане

25-26 августа делегация армянской молодежи во главе с заместителем министра ОНКС Артуром Мартиросяном приняла участие в первом молодежном форуме СНГ и ЕАЭС, состоявшемся в культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Ата Иссык-Кульского района Кыргызстана.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, этот беспрецедентный по своему формату форум (помимо стран ЕАЭС были приглашены и участники из стран СНГ) проходил одновременно с очередным заседанием Евразийского межправительственного совета, в том же городе.

В молодежном форуме приняли участие более 200 делегатов из всех государств-членов ЕАЭС и из Узбекистана, как страны СНГ: молодые лидеры, студенты, предприниматели, госслужащие, дипломаты и др.

Целью форума было расширение сферы сотрудничества между молодежью государств-членов, объединение активной молодежи, а также создание дополнительных возможностей для планирования и реализации новых идей и инициатив.

На церемонии открытия форума делегации приветствовали председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров, который отметил, что молодежная повестка в рамках СНГ и ЕАЭС является одним из новых направлений евразийской интеграции.

В составе делегации РА, возглавляемой заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Артуром Мартиросяном были 12 человек. Среди них: Вероника Хорасанян, начальник Управления молодежной политики, дополнительного и непрерывного образования Министерства ОНКС РА, Хачатур Газеян, ректор Академии государственного управления РА, молодые дипломаты из Министерства иностранных дел РА, представители администрации Раздана, объявленного Молодежной столицей РА 2022 года, Государственного экономического университета Армении, Армяно-Российского университета, Национального университета архитектуры и строительства Армении и Образовательного фонда «Преподавай Армения!».

Армянские делегаты активно участвовали во всех обсуждениях форума по следующим темам: «Молодые предприниматели», «Молодые госслужащие», «Творческая молодежь» и «Образование и общественные проекты». Участники выступили с различными предложениями, провели волонтерскую работу вокруг озера Иссык-Куль и были награждены министром культуры, информации, спорта и молодежной политики Азаматом Жаманкуловым.

Ключевым событием форума стала встреча глав делегаций с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, которая состоялась в рамках бизнес-ланча. На встрече Армению представлял вице-премьер РА Мгер Григорян.

Молодые люди представили высокопоставленным лицам стран свои предложения относительно образования, культуры, спорта, волонтерства, предпринимательства, туризма, инноваций. В частности, предложение Айка Арутюняна, аспиранта Государственного экономического университета Армении, молодого предпринимателя, касалось сферы образования. Он предложил создать в системе профессионального образования новые образовательные онлайн-платформы, также разработать и внедрить производственные практики и программы опыта, которые будут современными и удобными инструментами не только для продвижения по службе для студентов, но и для молодых служащих, специалистов, ученых и профессуры. Он также предложил рассмотреть возможность создания в рамках ЕАЭС программ академического обмена, которые способствовали бы повышению качества образования, развитию мобильности и созданию культурных связей в СНГ и в ЕАЭС.

В течение двух дней организаторы форума для его участников провели ряд мероприятий, познакомив гостей с культурой, кухней, бытом и традициями Кыргызстана.