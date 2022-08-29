СМИ: в Эстонии начались учения ВВС стран НАТО

Совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках деятельности НАТО начались в понедельник в Эстонии, они продлятся до 4 сентября, как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Postimees.

Как отмечает издание, истребители ВВС Германии и Испании Eurofighter Typhoon "проведут в небе республики серию тренировочных полетов на малых высотах". География учений охватывает восточную, южную и центральную части страны, при этом воздушные суда "не станут опускаться ниже 152 м", отмечает газета. Окончание военных тренировочных мероприятий запланировано на полдень воскресенья, 4 сентября.

Как указывает Postimees, ВВС стран НАТО патрулируют воздушное пространство Эстонии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шяуляй (Литва) и Эмари (Эстония).