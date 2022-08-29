У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН

У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

Ранее он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Афганистане как катастрофу.

"Страна очень бедная. У населения этой страны исчерпаны ресурсы терпения, тогда как ситуация ухудшается", - сказал Алакбаров.

Он указал, что уже много лет в Афганистане длятся конфликты.

"В банках у людей нет сбережений. Банковская ситуация достаточно критическая. Из последних четырех лет два года подряд были засухи. В продовольственном отношении, в отношении домашнего скота – все эти механизмы исчерпаны", - отметил он.

"Мы видели уже в прошлом году, что люди шли на экстремальные методы борьбы с этой ситуацией, вплоть до продажи органов, продажи детей. У нас постоянно приблизительно 19-20 миллионов людей нуждаются в оказании гуманитарной помощи", - заявил Алакбаров.

По его словам, 19 миллионов афганцев продолжают недоедать, а 6,6 миллиона находятся "на уровне приближения к голоду".

"Это очень высокая цифра. В целом по стране около 25 миллионов людей живут в бедности. А это больше, чем в 2016 году – тогда было 20 миллионов. И согласно нашим данным, две трети заработка людей уходит на продукты питания", - отметил он.

В этой ситуации, по словам Алакбарова, у населения страны нет запасов, "исчерпаны ресурсы внутреннего противостояния шокам и потрясениям". Поэтому в ООН отмечают, что ситуация очень тяжелая, добавил он.