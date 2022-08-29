Сообщение с Арменией с 30 августа будет по территории Бердадзорского подрайона Шушинского района: СБ Республики Арцах

29 августа под руководством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось очередное заседание Совета безопасности Арцаха. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, в повестке дня были вопросы, связанные с новым маршрутом, соединяющим Республику Арцах с Республикой Армения.

Выступили секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, министр внутренних дел Карен Саркисян и министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян.

Было отмечено, что согласно пункту 6 заявления от 9 ноября 2020 г., подписанного руководителями Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации, новый маршрут сохранит коридорную логику. Уже завершены работы по асфальтированию дороги протяженностью в 4,7 км, которая временно будет соединять с автодорогой Горис-Степанакерт.

Участники заседания подчеркнули важность обеспечения гарантий безопасности новой дороги, соблюдения градостроительных норм и слаженной работы соответствующих государственных структур и подразделений российской миротворческой миссии, дислоцированных в Республике Арцах.

Совет безопасности Республики Арцах принял решение сообщение с Республикой Армения с 20:00 30 августа осуществлять по новому маршруту, пролегающему по территории Бердадзорского подрайона Шушинского района.