Страны ЕАЭС обсуждают создание Евразийского агентства стратегических инициатив

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсуждается идея создания Евразийского агентства стратегических инициатив для содействия развитию регионов. Данный вопрос рассмотрели руководители экономических ведомств государств союза и представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на полях Евразийского межправсовета. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в телеграм-канале ЕЭК в понедельник.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, чьи слова приводятся в сообщении, уточнил, что предлагается не создавать новый институт, а строить работу на основе консорциума национальных агентств стратегического планирования.

"Целью деятельности такого консорциума может стать выработка общей методологии для оценки инвестиционных проектов, подготовка рекомендаций по повышению инвестиционной привлекательности, содействие регионам в привлечении инвестиций и в подготовке инвестпроектов", - сказал Глазьев.

Отмечается, что в дальнейшем на основании полученного опыта возможно создание института развития с использованием выработанных принципов и подходов. Стороны согласились продолжить работу в этом направлении и предложили ЕЭК разработать концепцию и проект соглашения о создании Евразийского агентства стратегических инициатив.

Заседание Евразийского межправительственного совета состоялось в Киргизии.