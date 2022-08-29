Температура воздуха в Армении в ближайшие дни достигнет +38 + 40 градусов

В связи с проникновением горячих тропических воздушных потоков из районов Ирака, с 1 по 3 сентября температура воздуха на территории республики по сравнению с 29 августа повысится еще на 2-4 градуса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване в дневные часы с 1 по 3 сентября температура воздуха достигнет +38 +40 градусов.

В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорьях и долинах республики сохранится пожароопасная ситуация высокой степени.

Днем 29, 30, 31 августа, с 1 по 3 сентября, в Ереване и в областях осадков не ожидается. Вете - юго-западный с порывами до 2-5 м/с.

В Арцахе 29 и 30 октября осадков не ожидается.