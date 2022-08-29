Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой

Почти каждый четвертый житель Великобритании не собирается включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию․ Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник газета Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes.

По результатам исследования, 23% британцев не собираются включать отопление этой зимой, среди жителей с детьми младше 18 лет этот показатель вырос до 27%, говорится в статье.

Еще 69% жителей страны планируют использовать меньше энергии для отопления, при этом 11% сообщили, что им придется взять кредит для оплаты счетов за энергию. Среди британцев, у которых есть дети младше 18 лет, кредит планируют взять 17%, пишет издание.

Исследование было проведено до объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении ценового порога счетов за энергию в пятницу 26 августа.

Результаты исследований были получены на основе опроса более 2 тысяч британцев.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.