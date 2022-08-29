Владимир Путин проведет телефонный разговор с Николом Пашиняном
Президент России Владимир Путин 29 августа проведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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