СМИ: Япония планирует провести встречу глав МИД G7 в Каруидзаве

Власти Японии, к которой в следующем году перейдет председательство в G7, планируют провести встречу глав МИД этого объединения в курортном городке Каруидзава в горах префектуры Нагано. Как сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники, мероприятие, предваряющее майский саммит в Хиросиме, пройдет в апреле 2023 года, передает Арменпресс.

Изначально встречу руководителей дипломатических ведомств планировалось провести в городе Нара, где находятся известные объекты культурного наследия. Однако от этих планов отказались по соображениям безопасности после убийства там экс-премьера страны Синдзо Абэ.

Выбор в пользу Каруидзавы, до которой от Токио можно добраться за час с небольшим на скоростном поезде, был сделан с учетом транспортной доступности, а также опыта в проведении международных мероприятий. В 2019 году там проходила встреча министров окружающей среды и энергетики G20, а в 2016 году - встреча министров транспорта G7.

Как ожидается, главными темами встречи глав МИД станут ситуация вокруг Украины, а также наращивание военной мощи Китая в Тихом океане.

Встреча министров финансов и глав центробанков G7, в свою очередь, пройдет в Ниигате на побережье Японского моря.

Саммит G7 пройдет 19-21 мая в Хиросиме, одном из двух городов, подвергшихся в конце Второй мировой войны американской атомной бомбардировке. Японские власти отмечали, что проведение мероприятия в таком месте станет посланием о том, что мир больше не должен увидеть ужасов применения ядерного оружия.