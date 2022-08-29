Переговоры с Турцией о вступлении Швеции в НАТО приостановились когда депутаты Левой партии Швеции подняли флаг РПК

Переговоры с Турцией относительно вступления Швеции в НАТО были приостановлены после того, как депутаты «Левой партии» Швеции подняли флаг Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщает «Арменпресс», об этом 28 августа в интервью Aftonbladet заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Переговоры НАТО с Турцией осложнились после того, как депутаты от «Левой партии» подняли флаг РПК. Турецкие СМИ постоянно касаются подобных событий. Согласно шведскому законодательству мы это называем свободой слова. И мы считаем, что это очень неловкая ситуация для правительства», - сказала Анн Линде.

По словам Анн Линде, встреча должна была состояться в Швеции, но по ряду технических причин ее перенесли в Финляндию.

«Рассмотрена работа, проводимая в направлении реализации соглашения, (подразумеваются договоренности с Турцией о борьбе с терроризмом, достигнутые Швецией и Финляндией - ред.), которая касается более тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом», - добавила Анн Линде.