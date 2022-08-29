Делегацию, возглавляемую заместителем министра ОНКС РА, принял министр культуры Кыргызстана Азамат Жаманкулов

В рамках первого молодежного форума СНГ и ЕАЭС, прошедшего в Кыргызстане в г. Чолпон-Ата одновременно с очередным заседанием Евразийского межправительственного совета, состоялась встреча заместителя министра ОНКС Армении Артура Мартиросяна и министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулова.

На встрече присутствовала также и. о. начальника Управления молодежной политики, дополнительного и непрерывного образования, член оргкомитета первого молодежного форума СНГ и ЕАЭС Вероника Хорасанян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, приветствуя визит Артура Мартиросяна и возглавляемой им армянской делегации в Кыргызстан, и придавая важность формированию и развитию возможных путей сотрудничества между двумя странами в сфере молодежи, А. Жаманкулов отметил, что молодежь - будущее каждой страны. И те, кого мы сегодня называем молодежью, в ближайшем будущем будут решать судьбу страны.

Артур Мартиросян, разделяя точку зрения кыргызского коллеги, отметил, что Армения и Кыргызстан сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем форматах в рамках ряда структур: СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Он подчеркнул, что кыргызская инициатива по организации форума СНГ-ЕАЭС может стать интересной площадкой для развития сотрудничества молодежных структур стран СНГ и ЕАЭС, а также для развития диалога по общим вопросам молодежной политики.

Он отметил, что необходимо не просто говорить о сотрудничестве, но и реально сотрудничать, и для этого необходимо использовать все возможные ресурсы, связи, средства, форматы и такие площадки, как этот молодежный форум.

Заместитель министра ОНКС РА выразил благодарность за инициативу организации такого форума и за его реализацию на высоком уровне в такие короткие сроки.

В завершение встречи стороны обменялись сувенирами, после чего состоялась краткая экскурсия по Дому-музею известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, расположенному в культурном центре «Рух Ордо».