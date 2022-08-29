РФ намерена и в дальнейшем помогать Еревану в укреплении обороноспособности и пограничной безопасности: МИД РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. Как сообщает «Арменпресс», в заявлении МИД России подчеркивается, что соглашение во многом определило принципы и приоритеты армяно-российских межгосударственных отношений. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отмечают, что документ стал важной вехой на пути поднятия двустороннего партнерства на уровень реального союзничества.

«Прошедший период убедительным образом показал, что дальнейшее укрепление исторических связей между Москвой и Ереваном полностью соответствует жизненным интересам наших народов, служит социально-экономическому развитию обеих стран, целям укрепления стабильности на Южном Кавказе. Мы с успехом продвигаемся вперед по широкому спектру сотрудничества, наполняя его конкретным содержанием, повышая эффективность взаимодействия.

«Решающее значение для формирования двустороннего потенциала имеют регулярные, основанные на доверии контакты между руководством России и Армении, которые позволяют не только решать актуальные вопросы, но и согласовывать позиции по ключевым региональным и международным вопросам», - говорится в заявлении МИД России.

МИД России напомнил, что в совместном заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, которое было сделано в ходе официального визита главы правительства Армении в Россию 19-20 апреля 2022 года, было утверждено намерение всемерно углублять и расширять межгосударственные отношения на основе принципов, закрепленных в Соглашении 1997 года.

«Мы и в дальнейшем готовы помогать Еревану с позиций ключевого союзника в укреплении его обороноспособности и безопасности границ, а также в урегулировании отношений с соседями.

Убеждены, что путь к стабильности в регионе - это неукоснительное соблюдение трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Российский миротворческий контингент остается ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.

Мы искренне дорожим дружбой с братской Арменией и настроены на дальнейшее укрепление российско-армянских союзнических отношений во имя процветания наших стран и народов», - подчеркнуто в заявлении МИД России.