Франция поздравила Филипа Рикера с назначением на пост сопредседателя США Минской группы ОБСЕ

Представительство Франции в ОБСЕ поздравило Филипа Рикера с назначением на пост сопредседателя США Минской группы ОБСЕ.

«Поздравляем Филипа Риккера с назначением старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем США Минской группы ОБСЕ», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на публикацию представительства Франции в ОБСЕ в микроблоге Twitter.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера главным советником на переговорах по вопросам Кавказа. На этой должности Филип Рикер будет исполнять функции сопредседателя США Минской группы ОБСЕ и выступать главным переговорщиком делегации США на международных переговорах в Женеве.

До этого назначения посол Филип Рикер занимал должность временного поверенного в делах посольства США в Соединенном Королевстве. С марта 2019 года по август 2021 года он исполнял обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии. За время дипломатической службы работал в Германии и Италии, в 2008 - 2011 годах был послом США в Северной Македонии.