В Армении за прошедшую неделю подтверждено 2 124 случая заболевания Covid-19
12:02, 29 Август 2022
В Армении с 25 по 28 августа подтверждено 2 124 случая заболевания COVID-19.
Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает что, общее количество случаев заболевания достигло 434 398, есть 421 316 выздоровевших пациентов, 8 655 летальных исходов.
За последнюю неделю выздоровели 1 788 пациентов, есть 7 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 2 745 пациентов.
За неделю было проведено 6 131 тестирований.Общее количество проведенных тестирований достигло 3 миллионов 184 464.
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