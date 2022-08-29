В Армении за прошедшую неделю подтверждено 2 124 случая заболевания Covid-19

В Армении с 25 по 28 августа подтверждено 2 124 случая заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении сообщает что, общее количество случаев заболевания достигло 434 398, есть 421 316 выздоровевших пациентов, 8 655 летальных исходов.

За последнюю неделю выздоровели 1 788 пациентов, есть 7 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 2 745 пациентов.

За неделю было проведено 6 131 тестирований.

Общее количество проведенных тестирований достигло 3 миллионов 184 464.