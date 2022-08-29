Образование - это ключ, открывающий еще закрытые двери: министр образования Армении

Около 500 выпускников 2021-2022 учебного года Национального университета архитектуры и строительства Армении церемонию окончания вуза отметили на территории историко-культурного музея-заповедника «Гарни».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта на церемонии присутствовали вице-премьер РА Амбарцум Матевосян, министр образования и культуры Ваграм Думанян, министр ТУИ Гнел Саносян, председатель Комитета по градостроительству он же и председатель Попечительского совета университета Армен Гуларян, заместитель министра ОНКС Карен Трчунян, ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении Егиазар Варданян, профессура и другие лица.

В своей поздравительной речи вице-премьер Амбарцум Матевосян подчеркнул, что развитие образования и науки является приоритетом правительства РА, достижение устойчивого развития страны и всеобщего благополучия возможно лишь благодаря этому.

Приветствуя и поздравляя выпускников и профессорско-преподавательский состав, министр образования, культуры и спорта Ваграм Думанян подчеркнул, что Университет архитектуры и строительства Армении выделяется своими образовательными программами, здоровой конкуренцией, высокими результатами, знающими и востребованными специалистами.

«Поздравляю Вас, дорогие студенты и коллеги, поздравляю всех нас, потому что все мы прекрасно знаем, что образование - это тот ключ, которым мы должны открыть еще закрытые двери и проложить путь к процветанию. В сфере высшего образования мы четко обозначили свои задачи, которые непросты, и мы вместе должны преодолеть и построить наше будущее», - сказал министр ОНКС.

Особо были отмечены реформы образовательных программ, проводимые в университете в последние годы, и обновление материально-технической базы.

Мероприятие сопровождалось художественной частью. Выступили ансамбли «Берд», «Сардарапат», Государственный театр пантомимы и другие художественные коллективы.