Форум Европейской ассоциации образовательных исследований в этом году прошел в Армении

С 22 по 25 августа в Ереване прошел Форум Европейской ассоциации образовательных исследований ECER (European Conference on Educational Research). В нем приняли участие около 1000 исследователей сферы образования и ученых из 70 стран.

Активное участие в работе форума принимал и Центр образовательных исследований и консультаций Армении. Еще в прошлом году центр инициировал информативную встречу, на которой координатор форума доцент ЕГУ Анна Алексанян представила местным исследователям цель конференции, форматы участия и процедуры. Центр также предоставил армянским исследователям стипендии для участия в форуме.

Центр образовательных исследований и консультаций на форум представил два доклада о реализации права на образование в период пандемии и права на образование детей из езидских семей. После доклада о праве на образование в условиях пандемии последовало обсужденое, в ходе которого докладчику Арману Мелконяну было задано много вопросов. Тема актуальна, так как по-прежнему существует потребность в новых исследованиях влияния пандемии на образование. Марина Галстян представила доклад о реализации права детей езидов на образование, в рамках которого были упомянуты результаты исследования, проведенного с Фондом Евразийского сотрудничества. Участники подчеркнули, что профессиональное изучение проблем образования национальных меньшинств на повестке и в их странах: в Германии, России, Великобритании и в других странах.

В рамках форума ECER 2022 экспертная группа Центра образовательных исследований и консультаций также организовала панельную дискуссию на тему «Дискурс относительно детей, оставшихся за рамками образования в Армении», которую провели директор центра Марина Галстян, исследователь Гаяне Овакимян и аналитик Арман Мелконян.

Марина Галстян, директор Центра образовательных исследований и консультаций, отметила: «Проблема детей, оставшихся без образования, была актуальна и до пандемии, но пандемия подчеркнула эту проблему как на местном, так и на международном уровне. Мы рады, что в рамках форума ECER 2022 сможем обсудить эту тему с профессиональным сообществом».

Модераторы обсудили правовые нормы, методологические и этические проблемы изучения детей, оставшихся без образования. Марина Галстян отметила: «В исследованиях относительно детей, оставшихся без образования, преобладает измерение количественных характеристик, но наш центр, постоянно акцентируя внимание на этой теме и следуя основным этическим принципам, за десять лет своей деятельности провел ряд и качественных исследований».

«В этом году исполняется 10 лет нашей деятельности, и мы счастливы, что получили возможность принять активное участие в таком значительном образовательном мероприятии, поделиться опытом и знаниями, накопленными за десять лет нашей деятельности», - сказала Марина Галстян.