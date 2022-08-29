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СМИ: пожар в окрестностях Тбилиси локализовали

СМИ: пожар в окрестностях Тбилиси локализовали

Грузинские пожарные локализовали пожар на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил грузинский телеканал IMEDI.

По его данным, пожарные в течение прошедшей ночи боролись с огнем, который дошел до магистрали, связывающей Тбилиси с городом Рустави. На данный момент наблюдается несколько тлеющих очагов возгорания, продолжается их ликвидация. Какую площадь охватил пожар и что стало причиной пожара пока не сообщается.

Пожар образовался на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси в воскресенье днем. По предварительной версии, горели кустарники и сухая трава. Для борьбы с огнем была использована авиация. 


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