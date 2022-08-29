“Новая книга” - 30/22: Карен Гарслян, Фернандо Арамбуру, Ферраци, Кейт Феррацци и Тал Рэз

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Карен Гарслян: На кончике языка

Язык сборника концептуальной, экспериментальной и очень интересной поэзии Карена Гарсляна “На кончике языка”, разрываясь между бесконечными войнами - реальными и бытовыми, пытается из собственных фрагментов наметить новые символические следы выражения, придать имя реальности и бытию. Издательство: “Граниш”.

Переводная литература

Фернандо Арамбуру: Родина

Фернандо Арамбуру написал роман “Родина”, когда баскская террористическая группировка ЭТА объявила о прекращении вооруженной борьбы. Писатель хотел понять, что происходило с людьми в тот трагический период, почему многие поддерживали убийства и сочувствовали насильникам, а несогласные робко молчали.

В основе романа - отношения между двумя баскскими семьями, живущими в пригороде Сан-Себастьяна. Арамбуру, уроженец эти мест, показывает террористические методы борьбы за независимость, сеющие вражду между двумя близкими семьями и калечащие судьбы многих, и жестокую реакцию центрального правительства Испании на проблемы, поднятые басками. Автор не оправдывает и не осуждает ни одну из сторон конфликта. Он показывает трагедию людей и пути ее преодоления. Переводчик: Алис Тер-Гевондян; Издательство: “Newmag”.

Документальная литература

Кейт Феррацци, Тал Рэз: Никогда не ешьте в одиночестве и другие правила нетворкинга

Связи определяют все! Все в этом мире существует лишь благодаря своей связи со всем остальным. Ничто не может существовать изолированно.

Хватит притворяться, что мы независимые существа, способные вести самодостаточную жизнь. Переводчик: Раздан Мадоян; Редактор: Маргарит Аракелян; Издательство “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.