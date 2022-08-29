Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август 2022

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал он в понедельник в своем Twitter. Гросси также добавил, что "необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы".

На странице самого МАГАТЭ в Twitter указывается ряд задач, которые предстоит выполнить участникам миссии на ЗАЭС. В частности, речь идет об оценке физического ущерба, нанесенного станции, определении работоспособности систем безопасности и охраны объекта. Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]