Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства для отправки на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе", - написал он в понедельник в своем Twitter. Гросси также добавил, что "необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы".

На странице самого МАГАТЭ в Twitter указывается ряд задач, которые предстоит выполнить участникам миссии на ЗАЭС. В частности, речь идет об оценке физического ущерба, нанесенного станции, определении работоспособности систем безопасности и охраны объекта. Специалистам под руководством Гросси нужно будет также оценить условия труда персонала станции и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.