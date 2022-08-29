Гол Тиграна Барсегяна стал победным для «Слована»

Гол Тиграна Барсегяна, члена сборной Армении по футболу, принес победу клубу «Слован».

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре чемпионата Словакии по футболу «Слован» в выездном матче сразился с командой «Ружомберок» и победил с небольшим счетом. Единственный и победный гол «Слована» на последних минутах игры забил Тигран Барсегян, полузащитник сборной Армении по футболу.

В результате этой победы «Слован», набрав 18 очков, вышел на первое место турнирной таблицы.