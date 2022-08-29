Время в Ереване: 11:07:36,   29 Август 2022

Гол Тиграна Барсегяна стал победным для «Слована»

Гол Тиграна Барсегяна стал победным для «Слована»

Гол Тиграна Барсегяна, члена сборной Армении по футболу, принес победу клубу «Слован».

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре чемпионата Словакии по футболу «Слован» в выездном матче сразился с командой «Ружомберок» и победил с небольшим счетом. Единственный и победный гол «Слована» на последних минутах игры забил Тигран Барсегян, полузащитник сборной Армении по футболу.

В результате этой победы «Слован», набрав 18 очков, вышел на первое место турнирной таблицы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]