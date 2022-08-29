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Министерство труда и социальных вопросов представило проект оказания содействия пострадавшим от взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Министерство труда и социальных вопросов представило проект оказания содействия пострадавшим от взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Министерством труда и социальных вопросов уже разработан и представлен проект по утверждению порядка оказания социального содействия семьям погибших и пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальных вопросов РА в ответ на запрос «Арменпресс».

«Уточнен круг бенефициаров проекта, в соответствии с чем, содействие будет оказано семьям погибших и получивших увечья, лицам прошедшим лечение в стационарных условиях. Подробности о размере и порядке планируемого содействия мы сообщим после получения мнений по проекту от ведомств-партнеров», - ответили в министерстве.
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